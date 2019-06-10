Mbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...
GeriFutbol Mbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fatih SABOVİÇ
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...

Kayserispor’la oynanan maç öncesi futbolculara moral veren Başkan Ali Koç en uzun süreyi Hasan Ali’ye ayırmıştı. Büyük sıkıntılar yaşayan yıldız oyuncu, gerek Koç’un gerekse hocalarının desteğiyle çok başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, önceki akşam Konya’da Fransa’ya karşı oynanan EURO 2020 Avrupa Elemeleri maçında Türkiye formasıyla dünya yıldızı Mbappe’ye göz açtırmadı. 29 yaşındaki milli yıldız 90 dakika boyunca; 5 hava topu mücadelesi kazandı, 6 top çaldı, 9 sprint atarken, pas isabet oranında ise tam yüzde 90’ı buldu. Bu yüksek performansın ardında ise tüm sezon yaşanan gelişmeler yatıyordu.

Tüm hocaların büyük takdirini topladı!

2018-2019 sezonunun 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayseri karşılaşacaktı. Maç öncesi oyunculara moral veren Başkan Ali Koç, en uzun süreyi, o dönem kişisel sıkıntılar yaşan Hasan’a ayırmıştı. Çalışma ahlakıyla Cocu, Koeman ve Yanal’ın büyük takdirini toplayan, her daim sadece işini yapmaya çalışan Hasan Ali, kariyerinde en fazla maça çıktığı sezonu geride bıraktı.

İşine saygısını hiç kaybetmedi!

Kişisel yaşamında büyük sıkıntılarla da yüzleşen Hasan Ali Kaldırım, ekstra çalışmalar yapıp işine saygısını kaybetmezken; geride kalan sezonda tam 44 karşılaşmada oynadı.

Mbappeye göz açtırmadı İşte Hasan Alinin sırrı...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Mbappeye göz açtırmadı İşte Hasan Alinin sırrı...

Ronaldo'nun Juventus formasıyla geçtiğimiz sezon attığı golleri izleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'da son transferi: Lacina Traore açıkladı
'Tuvalet fırçası' skandalı İzlanda basınında
Tartışmalı yarışın galibi Hamilton! Kanada GP'sini saniyeler belirledi...
İstanbulspor'da ayrılık! Murat Duruer...