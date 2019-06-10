Mbappe'ye göz açtırmadı! İşte Hasan Ali'nin sırrı...
Kayserispor’la oynanan maç öncesi futbolculara moral veren Başkan Ali Koç en uzun süreyi Hasan Ali’ye ayırmıştı. Büyük sıkıntılar yaşayan yıldız oyuncu, gerek Koç’un gerekse hocalarının desteğiyle çok başarılı bir sezonu geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, önceki akşam Konya’da Fransa’ya karşı oynanan EURO 2020 Avrupa Elemeleri maçında Türkiye formasıyla dünya yıldızı Mbappe’ye göz açtırmadı. 29 yaşındaki milli yıldız 90 dakika boyunca; 5 hava topu mücadelesi kazandı, 6 top çaldı, 9 sprint atarken, pas isabet oranında ise tam yüzde 90’ı buldu. Bu yüksek performansın ardında ise tüm sezon yaşanan gelişmeler yatıyordu.
Tüm hocaların büyük takdirini topladı!
2018-2019 sezonunun 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayseri karşılaşacaktı. Maç öncesi oyunculara moral veren Başkan Ali Koç, en uzun süreyi, o dönem kişisel sıkıntılar yaşan Hasan’a ayırmıştı. Çalışma ahlakıyla Cocu, Koeman ve Yanal’ın büyük takdirini toplayan, her daim sadece işini yapmaya çalışan Hasan Ali, kariyerinde en fazla maça çıktığı sezonu geride bıraktı.
İşine saygısını hiç kaybetmedi!
Kişisel yaşamında büyük sıkıntılarla da yüzleşen Hasan Ali Kaldırım, ekstra çalışmalar yapıp işine saygısını kaybetmezken; geride kalan sezonda tam 44 karşılaşmada oynadı.
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