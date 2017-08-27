Mbappe PSG'ye doğru! 180 milyon Euro....

Monaco'da transferi yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe'nin PSG'ye transferi gerçekleşiyor. RMC Sport, PSG'nin transfer için Monaco ile el sıkıştığını iddia etti.
Habere göre PSG, bonuslarla birlikte Monaco'ya 180 milyon Euro ödeyecek. Franszı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Paris temsilcisi Neymar için ödediği 222 milyon Euro'luk bonservisin ardından önemli bir transfere daha imza atıyor.
UEFA'nın Finansal Fair Play konusundaki katı tutumu sebebiyle takımlar transferde yüklü harcamalar yapamıyor. Buna rağmen PSG'nin inanılmaz rakamlarla yaptığı transferler dikkat çekiyor.