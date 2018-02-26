Mbappe, Nasri'nin rekorunu kırdı! Tarihe geçti
Fransızlar'ın 'Le Classique' olarak adlandırdıkları PSG - Marsilya derbisinde gülen 3-0'lık sonuçla Paris ekibi oldu.
Goller Mbappe, Rolando (kk) ve Cavani'den gelirken Kylian Mbappe attığı golle tarihe geçti.
Fransız basınında yer alan habere göre genç yıldız 19 yaş 67 günlükken attığı golle Le Classique tarihinin en genç golcüsü oldu.
Daha önceki rekor Samir Nasri'ye aitti. 10 Eylül 2006'daki maçta Marsilya formasıyla PSG ağlarını havalandıran eski Antalyasporlu golü attığında 19 yaş 76 günlüktü.
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