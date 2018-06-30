Mbappe, Messi'nin hayallerini yıktı! Fransa, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin kozlarını paylaştı. Fransa, Arjantin'i 4-3 yenmeyi başardı ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Messi'li Arjantin ise turnuvaya veda etti.
Fransa ile Arjantin Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya istekli başlayan Arjantin oldu. Maçın ilk dakikalarında sol kanattan Di Maria ile gelen Arjantin bu ataktan sonuç çıkaramadı. Fransa'da Kylian Mbappe 10 dakikada hızla Arjantin'in ceza sahasına girdi. Arjantin'de Rojo'nun müdahalesi ile yıldız futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Griezmann, 13. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin 41. dakikada eşitliği yakaladı. Di Maria uzaktan attığı harika golle skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya Arjantin golle başladı. 48. dakikada Messi'in kaleye şutunda topa ayak koyan Mercado, Arjantin'i 2-1 öne geçirdi. Ancak Fransa'nın bu gole cevabı gecikmedi. 57. dakikada Pavard ceza sahası dışından topun gelişine çok sert ve düzgün bir şekilde vurdu. Bu harika golle Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Fransa karşılaşmada yeniden öne geçti. Mbappe ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Mbappe yine sahneye çıktı. Genç futbolcu attığı golle takımına rahat bir nefes aldırdı ve skoru 4-2'ye getirdi. 90+3. dakikada Messi'nin ortasında Agüero kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.4-3. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, Dünya Kupası'nda yoluna devam ederken, Arjantin turnuvaya veda etti.
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