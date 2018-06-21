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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.06.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Mbappe Fransa'yı zafere taşıdı!

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Mbappe Fransa'yı zafere taşıdı!

Dünya Kupası C Grubu'nda Fransa, Peru ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa, 34. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Didier Deschampes'ın ekibi bu sonuçla birlikte son 16'da oynamaya hak kazandı. Fransa 6 puanla liderliğe yükseldi. Danimarka ise 4 puanda. Fransa gruptaki son maçını 26 Haziran Salı Günü Danimarka'ya karşı yapacak.

Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti. Fransa'nın golü 34'üncü dakikada Mbappe'den geldi. Fransa bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, puansız Peru grubun son sırasında yer aldı. Fransa, C Grubu'nun son maçında Danimarka ile karşılaşacakken Peru ise Avustralya ile mücadele edecek.

STAT: Ekaterinburg

HAKEMLER: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri

FRANSA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Matuidi, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Giroud

PERU: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero

GOLLER: Dk. 34 Mbappe (Fransa)

SARI KARTLAR: Matuidi, Pogba (Fransa), Guerrero, Aquino (Peru)

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Fransa gole yaklaştı. Pogba'nın uzak mesafeden kaleyi yokladığı şut kalenin sağından auta çıktı.

16'ncı dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu kaleci Gallese güçlükle önledi.

34'üncü dakikada Fransa öne geçti. Pogba'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Giroud'nun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Mbappe topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Peru gole çok yaklaştı. Jefferson Farfan'ın pasında kaleyi yoklayan Pedro Aquino'nun şutu direkten auta çıktı.

68'inci dakikada gelişen Peru atağında Advincula, sağ çaprazdan içeri girerek sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

74'üncü dakikada Peru beraberlik golüne çok yaklaştı. Andre Carrillo'nun arka direğe ortasında Farfan, topa istediği gibi dokunamadı ve top yan ağlarda kaldı.

Mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.

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