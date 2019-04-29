Mazda Jinba Ittai Cup'ta Senku şampiyon
Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, dün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.
22 takımın katıldığı 4 ayaklı turnuvada Pakkan Okulları Senku Takımı birinci oldu. Fatih Yeter, Fatih Bora Tarhan, Almina Şanlımeşhur, Yasemin Sivaslıoğlu, Can Yaran ve Kayra Küçükçalık’tan oluşan takıma ödülünü Mazda Pazarlama Satış Direktörü Mert Güçlüer verdi. Ayrıca son gün yapılan engel atlama yarışmalarından sonra; 70 cm’de Belma Nil Esirtgen, Çiğdem Yesin, Adnan Uğur, Ipek Ertürk, Mihraç Anıç, Atilla Sevim, Irem Gül, Alinda Su Ekmekçioğlu, 95 cm’de Ceren Ertöz, Alin Yazıcı, 120 cm’de Yasemin Sivaslıoğlu, 130 cm’de Sencer Can, 135 cm’de Nail Sülar ve 140 cm’de Hüsnü Dinç birinci oldu.
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