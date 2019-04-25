Mazda Jinba Ittai Cup 2019 final yarışmaları ile sona eriyor
Mazda’nın kökenlerine verdiği önemi ifade eden, ismini ve ilhamını, Mazda’nın otomobillerinde yakalamayı kendisine en öncelikli hedef olarak belirlediği, “at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri” anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Binicilik Yarışmaları’nın ikincisi, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak final yarışmaları ile sona erecek.
Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları’nın ilk ayağı 12-13 Ocak, ikinci ayağı 23-24 Şubat, üçüncü ayağı ise 23-24 Mart tarihlerinde yapıldı.
Türkiye’nin en iyi at ve binicilerinin altışar kişilik 22 takım halinde mücadele ettiği yarışmalarda birinci olan takıma Mazda Türkiye tarafından özel ödül verilecek. Dereceye giren takımlar ise çeşitli para ödüllerinin sahibi olacak.
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