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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

“Mazda Jinba İttai 2019 Binicilik Kupası” başlıyor

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“Mazda Jinba İttai 2019 Binicilik Kupası” başlıyor

Mazda Türkiye ve Kemer Country Binicilik Kulübü işbirliği ile düzenlenen “Mazda Jinba İttai 2019 Binicilik Kupası” ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü start alıyor. Bu yıl yeni içeriği ve kurallarından oluşan kupa altışar kişiden oluşan takımların rekabeti yanında bireysel sporcuların da yer alacakları üç ayak ve final hafta sonu ile dört ayda tamamlanacak.

3 Ocak 2019 Perşembe akşamı takım kaptanları, sporcular ve özel konukların buluştuğu fikstür belirleme davetinde, misafirlerin bir araya geldiği davette Mazda Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü Mert Güçlüer, “Bu yıl yine Kemer’de olmaktan mutluyuz. Kemer Country Atlıspor Kulübü ve elbette Türkiye Binicilik Federasyonu bu organizasyonda bizlerden hiçbir desteği esirgemiyorlar. Binicilik sporuna verdiğimiz destek otomobillerimizin benzersiz mühendislik özelliklerinin kavranmasında bizim için en önemli. Mazda’nın otomobil geliştirmekteki temel yaklaşımı olan at ve binicisinin mükemmel uyumunu tarif eden Jinba İttai tanımı bu organizasyonla ete kemiğe bürünüyor” dedi.

Kemer Country Binicilik Kulübü Sportif Direktörü Atila Akbıyık ise bu yılki organizasyon ile ilgili olarak “Kemer Atlıspor Kulübü bu yılda da Mazda ile spor adına çok değerli bir projeye adım attı. Bu organizasyon sadece bir sponsorluk olarak tanımlanamayacak kadar derinlikli. Her yıl içerik ve kurallarını geliştirecek, heyecan yaratacak şekilde tarif ediliyor. Mazda’nın Jinba İttai felsefesini Türkiye’deki binicilik dünyası olarak sevdik ve benimsedik. Aynı zamanda sportif olarak da hem bizler hem de biniciler için heyecan uyandıran bir işbirliğine imza atıyoruz. Katılım rekoru bu sene de kırılacak” dedi.

“Mazda Jinba İttai 2019 Binicilik Kupası” başlıyor

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