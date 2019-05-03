Mayısta şampiyonluk, eylülde seçim
Galatasaray'da seçim yüksek sesle konuşulmaya başlandı: Mayısta 22. şampiyonluk, eylüldeyse seçim...
23 Mart’taki mali genel kurulda yönetimi idari yönden ibra etmeyen karara dair yargı yürütmeyi tedbiren durdursa da başkan Mustafa Cengiz’in, tüm sesleri dindirmek ve birliktelik sağlamak için eylülde seçim kararı alacağı öğrenildi. Yönetim, bu ay içinde şampiyonluk hedefine ulaşıldıktan sonra, bu kararı resmen duyurmayı planlıyor. Yönetim, takımın etkilenmemesi için seçim kararını sezon sonuna bıraktı. Yönetim, takımının 2019-20 sezonu planlamasını sorunsuz yapmak için eylül ayını tarih olarak belirledi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaz transfer sezonunu tamamlamak isteyen mevcut yönetim, böylece takımın seçim sürecinden etkilenmemesini sağlayacak. Başkan Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay dahil olmak üzere, tüm yöneticiler mayıs sonuna kadar şampiyonluk yarışına konsantre olacak.
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