Mayıs'ta dev güncelleme geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
17.04.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Mayıs'ta dev güncelleme geliyor

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Mayıs'ta dev güncelleme geliyor

Lineage2: Revolution oyununa yeni sunucuların açılmasıyla birlikte yeni bir Kale Kuşatması Modu, zindanlar, seviyeler, bölgeler ve Yeni Ekipman Seviyesi eklenecek.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, popüler MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution için mayın ayında büyük bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı. Güncelleme, yeni bir Kale Kuşatma Modu, yeni zindanlar, maksimum seviye genişletme, yeni bölge 'Oren', yeni Derece-UR ekipman ve daha pek çok heyecan verici içerikler ekleyecek. Ayrıca Kuzey Amerika ve Avrupa sunucuları yanında, önümüzdeki ay Latin Amerika'da da yeni sunucular devreye girecek.

Ön kayıtlar açıldı

Bugünden itibaren oyuncular, yeni ve mevcut oyuncuların kullanıcı adlarını rezerve etmelerini ve ön kayıt yapan toplam oyuncu sayısına göre ödül kazanmalarını sağlayacak yeni sunucular için ön kayıt yaptırabilecek (http://l2.netmarble.com). Çıkış ülkesi Güney Kore, Japonya ve 11 Asya ülkesinde büyük başarı elde ettikten sonra altı aydan daha kısa süre önce küresel olarak yayınlanan Lineage 2: Revolution, 25 milyon toplam kayıtlı kullanıcıya ulaştı ve dünya çapında 5 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip oldu ve bu da onu şimdiye kadarki en başarılı mobil MMORPG oyunlarından biri haline getirdi.

Avrupa ve Amerika’ya yeni sunucular

Lineage 2: Revolution'da daha da fazla oyuncuyu desteklemek için Amerika ve Avrupa bölgelerine yeni sunucular eklenirken, diğer sunucuların birleştirilmesi de daha sorunsuz bir işbirliği deneyimi sağlayacak ve daha dinamik ve rekabetçi Kale Kuşatma ve Klan içeriği sağlayacak. Birleştirilen sunuculardaki Karakter, Para Birimi, Klanlar ve Arkadaş bilgileri mümkün olduğunca korunacaktır.

Yeni sunucularda hesaplar açan Lineage 2: Revolution oyuncuları, etkinlikler ve ödüller ile karşılanacak ve devam eden haftalık ve aylık giriş etkinlikleri için daha fazla ödül sunulacak. Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Orta Doğu'dan gelen oyuncular ve Latin Amerika'dan yeni bir oyuncuyla bir kullanıcı adı ön kaydını yaptıran ve rezerve eden oyuncular, sınırlı sürüm “İlk Öncü,” unvanı ile ödüllendirilecek. Ayrıca, oyuncular ulaşılan toplam ön kayıtlı kullanıcıların sayısına bağlı olarak kilidi açılabilen katmanlı ödüller için çalışabilirler. Oyun yayınlandığında, ön kayıt yaptıran kullanıcılar, ek TP Artışı ve Seviye Yükseltme Ödülleri de alacak.

 

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