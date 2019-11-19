'Max Kruse'nin yerini doldurmak çok zor'
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’in tecrübeli orta saha oyuncusu Fin Bartels, sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan yakın arkadaşı Max Kruse’yi takım olarak çok aradıklarını söyledi.
Takım içerisindeki en iyi arkadaşının Kruse olduğunu söyleyen Bartels, “Onunla sürekli yazışıyoruz. Bana, İstanbul’da ve Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söyledi”dedi. 32 yaşındaki sporcu, “Max Kruse, çok eşsiz bir oyuncu ve karakter. Öyle bir oyuncunun yerini doldurmak zor ama takımımızda eşsiz yetenekler var” ifadelerini kullandı.
6 HAFTADIR SAKAT
Öte yandan, 6 haftadır sakat olan Max Kruse’nin bu hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapan 31 yaşındaki oyuncunun bir an önce sahalara dönmek için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.
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