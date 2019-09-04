Max Kruse'nin Alaçatı kaçamağı
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, tatili .Çeşme'de geçiriyor...
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Kruse, Kapari Bahçe isimli mekanda takıldı.
Ünlü futbolcuya burada Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekip eşlik etti.
Çıkışta görüntülenince tedirgin olan Kruse'nin Alaçatı'yı çok beğendiği ve ev almak istediği öğrenildi.
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