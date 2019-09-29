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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 00:15, Son Güncelleme:

Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması

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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse derbi maçın ardından seremonide İstiklal Marşı'nı söylemesiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide iki takımın da pozisyonlar bulduğunu anlatarak, "Sıkı bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biraz daha üstün gibiydik, 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maç berabere bitti. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadan önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcu, "Geldiğim günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dili öğrenmek istiyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır. Ben de kendimi ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştiririm." değerlendirmesinde bulundu.

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Max Kruseden İstiklal Marşı açıklaması

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