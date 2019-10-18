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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.10.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Max Kruse'den Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!

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Max Kruse'den Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sarı lacivertli kulüp hakkında röportaj verdi.

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kurse, Alman basınına röportaj verdi ve itiraflarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübe transfer olma süreci hakkında konuşan Kruse, ''Almanya'da uzun yıllar oynadım. Bundesliga beni artık heyecanlandırmıyordu. Yurt dışında oynamayı istiyordum ve Fenerbahçe'nin teklifi oldukça iyiydi. Teklifi düşündüm ve 'Vay canına, İstanbul ha... Bu şehirde oynamak harika olur dedim. Hemen Nuri Şahin ile konuşup bilgi aldım, ardından Mehmet Ekici ile görüştüm. Comolli ile iletişime geçtikten sonra nihayet transferim sonlandı.'' dedi.

''HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY PARA DEĞİLDİR''

Süper Lig hakkında da konuşan Kruse, ''Türkiye Ligi, hak ettiği değeri göremiyor. Medyanın gösterdiğinden çok daha kaliteli bir lig. Stadyum hep dolu, 25 milyon taraftarımız var. Para elbette transfer için önemli bir faktör ama her şey para değildir. Hayattaki en önemli şey para değil.'' sözlerini kullandı.

''ALİ KOÇ İLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİM''

Başkan Ali Koç hakkında da görüşlerini belirten Alman futbolcu, ''Ali Koç ile birlikte çalışır mıyım? Bu soruyu kendi kendime soruyorum. Bunu hayal edebiliyorum. İstanbul'un medya ve etkinlik alanlarında sunduğu seçenekler çok fazla. Bu beni şaşırtmıştı. Daha şimdiden bazı önemli iş adamlarıyla tanıştım bile. İleriye dönük çok fazla planım var.'' şeklinde konuştu.

Max Kruseden Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı

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