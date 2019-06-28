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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
28.06.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Max Kruse'den 7+2'lik imza! Fenerbahçe...

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Max Kruse'den 7+2'lik imza! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Alman forvet Max Kruse'nin İstanbul’da oturacağı ev tutuldu. Sarı lacivertli yönetim, oyuncu için Beykoz’da kiralanan 7 artı 2 tripleks villa için kontrata imzayı attı. Bir yıllık kira ödendi. Çalışma programı bilgisini alan Kruse, Topuk Yaylası’ndaki kampın son bölümüne katılacak.

Fenerbahçe sezonun ilk flaş transferini Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna katarak yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Werder Bremen forması giyen futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Kruse'nin yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı, oyuncuya 1.5 milyon Euro da imza parası verileceği kaydedildi.

Kruse transferi henüz resmi olarak açıklanmazken, oyuncunun menajeri ve avukatının İstanbul'da olduğu, gelişi için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Alman futbolcu için Beykoz'daki ünlü sitede 7 artı 2 tripleks villa kiralandığı, 1 yıllık kirasının da peşin olarak ödendiği bildirildi.

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COMOLLI İLE İLETİŞİM HALİNDE

Kruse, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal ile de temasa geçti. Alman yıldız, takımın sezon öncesi hazırlık programıyla ilgili bilgiler aldı. Tecrübeli yıldızın transferinin önümüzdeki hafta içinde resmi olarak açıklanması, oyuncunun ise Topuk Yaylası kampının son 2- 3 gününe yetişerek takıma dahil olması bekleniyor. Kruse, Werder Bremen formasıyla 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi.12 gol attı, 13 asist yaptı.

Max Kruse'nin hikayesini izliyoruz...

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