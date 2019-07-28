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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.07.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Max Kruse'dan olay itiraf: Para...

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Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, ülkesinde yayım yapan 11FREUNDE dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun en iyilerinin belirlendiği törende yılın örnek futbolcusu ödülüne layık görülen 31 yaşındaki santrfor, Sarı Lacivertliler'e transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Geleceğimle ilgili kararımı vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Almanya'da da pek çok şey yapabilirdim. Ancak gelecek teklifin beni her konuda tatmin etmesi gerekiyordu. Herkes, para için Türkiye'ye gittiğimi söyledi. Para, elbette ki önemli bir faktör. Bu noktada kimseyi kandıramam. Ancak en nihayetinde yepyeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye'nin en büyük kulübü.

Pek çok nedenden ötürü Türkiye'ye gitmemem gerektiğini söyleyenler de oldu. Bu nedenle karar verirken acele etmedim ve her konuda detaylı bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Bununla birlikte İstanbul, bende en başından beri çok güzel hisler uyandırıyordu. Fenerbahçe'yi tercih etmemin nedeni de tam olarak bu. Burada futbola büyük bir tutku var. Taraftarlar her zaman yanınızda ve sizi onurlandırıyor. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları benim için eşsiz.

Elbette Almanya'daki atmosfer de çok iyi. Fakat Fenerbahçe'yle çıktığım hazırlık maçlarında bile 1000-2000 kişinin tribüne gelip 90 dakika boyunca bizi desteklediğini gördüm. Almanya'da yıllar boyunca oynayıp pek çok iyi ve kötü tecrübe edindikten sonra benim için artık yeni bir maceraya başlamanın zamanı gelmişti."

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