Max Kruse Türkçe'yi Ezel'den öğreniyor
Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Ezel izlediği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ezel dizisinin hayranı çıktı.
"TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM" DEMİŞTİ
Topuk Yaylası'ndaki ilk gününde, "Birkaç kelime de olsa Türkçeyi öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum." diyen golcü oyuncu, Ezel izlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
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