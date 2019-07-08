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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL / DHA
08.07.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Max Kruse: 'Türk yemekleri çok güzel ama...'

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Max Kruse: 'Türk yemekleri çok güzel ama...'

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına renklerine bağladığı Alman milli futbolcu Max Kruse, "Takımdaki arkadaşlık harika" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Topuk Yaylası'nda Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kruse, hazırlık dönemi ve takıma adaptasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Topuk Yaylası Tesisleri'ni ve antrenman programlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Max Kruse, "Tesisleri gerçekten çok güzel, antrenmanlar zorlu geçiyor ama bu çok önemli. Çünkü eğer şampiyon olmak istiyorsanız iyi çalışmanız gerekiyor. O yüzde her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ ARKADAŞLIK HARİKA"

Takımdaki arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğuna da vurgu yapan Kruse, "Daha önce Almanya'da bulunmuş oyuncularla konuştum. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan gibi takım arkadaşlarımla buraya gelmeden önce iletişime geçtim. Geldikten sonra da buradaki arkadaşlık ortamının son derece üst seviyede olduğunu gördüm. Tabii yine de bir dil sorunu oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Türkçe öğrenmeye başlayınca en azından o dil bariyerini aşacağımı düşünüyorum. Arkadaşlık gerçekten çok iyi bir seviyede" şeklinde konuştu.

"TAKIMDA AYNI DİLİ KONUŞABİLECEĞİM ARKADAŞLARIN OLMASI AVANTAJ"

Tolgay, Mehmet ve Tolga Ciğerci gibi takımda aynı dili konuşabilen arkadaşlarının olmasını avantaj olarak değerlendiren Alman yıldız, "Başlangıçta aynı dili konuşmak bir avantaj ve bu avantajı kullanıyorum. Onun dışında Almancanın dışında staff bize yardımcı oluyor. Birkaç kelime de olsa Türkçeyi öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum. Futbolun içerisinde birlikte paylaştığınız çok şey var ve umarım bu sezon birçok maçı beraber kazanacağız" dedi.

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"TÜRK MUTFAĞINA DAİR HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Türk mutfağının vazgeçilmez içeceği çay ile ilgili soruya, Türkçe "çay çok güzel" diyerek cevap veren Max Kruse, "Temsilcilerimden bir tanesi Türk olduğu için çaya aşinalığım vardı. Ama tesislerimizdeki hava da çok güzel, yemekten sonra da çay güzel gidiyor" ifadelerini kullanırken; Türk mutfağı hakkındaki görüşlerini ise şöyle aktardı:

"Türk yemekleri çok güzel, biraz dikkat etmem gerekiyor. Almanya'da bu kadar güzel yemek yok. O yüzden burada biraz daha dikkat etmem gerekiyor."

"İSTANBUL ÖZEL BİR ŞEHİR"

İstanbul ile ilgili düşüncelerini de paylaşan başarılı futbolcu, "İstanbul hakkında çok güzel şeyler duydum: Hava, yemekler, şehir... her şey çok güzel. Aynı zamanda çok büyük de bir şehir" değerlendirmesinde bulundu.

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