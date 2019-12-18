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Futbol
18.12.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza...

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Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza...

Max Kruse, sezon başında Fenerbahçe’nin en flaş transferlerinden biriydi. Alman futbolcu lige iyi başladı, özellikle asistleriyle ön plana çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe’nin en flaş transferlerinden biri olan Max Kurse, lige iyi başladı ve özellikle asistleriyle ön plana çıktı.

Ancak sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı. Kruse özellikle kaçırdığı gollerle saç baş yoldurttu. Tecrübeli oyuncu son haftalarda ise daha da kötüye gitti.

Kruse son olarak Sivas maçında oyundan alınmasına kızarak direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Yönetim, Alman futbolcunun hem bu tavrından hem de özel hayatına dikkat etmemesi ve formunun dibe vurması nedeniyle harekete geçti.

Damien Comolli, transferi için büyük çaba sarf ettiği Max Kruse’yle bir görüşme yaparak sert bir şekilde uyaracak. Comolli, durumunda iyileşme olmaması halinde ciddi bir ceza alacağını da Kruse’ye aktaracak. (Fanatik)

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Max Kruse sabırları taşırdı Ceza...


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