Max Kruse resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama:
Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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