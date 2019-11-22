Max Kruse o akıma dahil oldu! Yeni hali...
Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen ve kasığındaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Max Kruse'nin gelecek hafta sahalara dönmesi beklenirken bambaşka bir tarzla ortaya çıktı.
Max Kruse PizarroChallege akımına dahil oldu. Werder Bremen'in futbolcusu Claudio Pizarro saçlarını boyattı ve eski takım arkadaşı Max Kruse'ye meydan okudu.
Bu meydan okumayı kabul eden Fenerbahçe'nin yıldızı saçlarını boyattı ve Instgram hesabından paylaştığı video ile bunu duyurarak gerçekten yaptığını dile getirdi.
Bu akıma başka hangi futbolcuların katılacağı ise merak konusu.
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