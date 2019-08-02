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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Max Kruse 'Kral çıplak' dedi!

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Fenerbahçe, Avrupa’nın dev kulüplerinin katıldığı Audi Cup’ta oynadığı maçlardan çok önemli derslerle ayrıldı.

Turnuvadaki ilk sınavında ev sahibi Bayern Münih’e 6-1’lik skorla boyun eğen sarı lacivertli takım, üçüncülük karşılaşmasında ise Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu. İki maçta  yenen 11 golün yanı sıra, rakiplere verilen çok sayıda pozisyon, Fenerbahçe’nin özellikle savunma ve orta alanda çok önemli eksikleri olduğunu ortaya koydu. Dördüncülükle tamamlanan Audi Cup sonrası takımın zayıf yönlerini en cesur biçimde dile getiren isim Alman futbolcu Max Kruse oldu.

‘Lig başlayana kadar eksiklere son vermeliyiz’

Almanya’da oynadığı dönemde de açık sözlülüğü ile tanınan 31 yaşındaki forvet, yeni transfer olduğu Fenerbahçe’de gördüğü önemli eksikleri şöyle sıraladı: ”İki maçta 11 gol yedik. Defansif anlamda bir problem olduğu apaçık ortada. Hem bireysel anlamda hem takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Pozisyon almada, defansta beraber hareket etmede sıkıntılar yaşıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Teknik direktörümüz gereken uyarıları yapıyor. Ancak daha iyi olmak zorundayız. Teknik direktör istediği kadar uyarı yapsın, eğer böyle hata yaparsan, bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var. Lig başlayana dek bu hataların üstesinden gelmeliyiz.”

‘Fenerbahçe’ye şampiyonluk yaşamak için transfer oldum’

Max Kruse, savunmaya yönelik bu eleştirilerine karşın, hücumda iyi performans gösterdiklerini belirtti. Alman futbolcu, “Defansa oranla hücumda daha iyi bir noktayız. Real Madrid’e 3 gol attık. Turnuvada iki maçta attığımız 4 golün yanında girdiğimiz gol pozisyonları da vardı. Ofansif açıdan iyi durumdayız” diye konuştu. Fenerbahçe’deki hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunun altını çizen Max Kruse, “Ligin başlamasına 2 hafta var. Özellikle savunmadaki eksikler giderilirse ciddi bir şansımız var. Ben şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve bunun için transfer oldum. Tüm çalışmalarımız bunun için” dedi.

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Max Kruse Kral çıplak dedi

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