Max Kruse 'Kral çıplak' dedi!

Turnuvadaki ilk sınavında ev sahibi Bayern Münih’e 6-1’lik skorla boyun eğen sarı lacivertli takım, üçüncülük karşılaşmasında ise Real Madrid’e 5-3 mağlup oldu. İki maçta yenen 11 golün yanı sıra, rakiplere verilen çok sayıda pozisyon, Fenerbahçe’nin özellikle savunma ve orta alanda çok önemli eksikleri olduğunu ortaya koydu. Dördüncülükle tamamlanan Audi Cup sonrası takımın zayıf yönlerini en cesur biçimde dile getiren isim Alman futbolcu Max Kruse oldu.

‘Lig başlayana kadar eksiklere son vermeliyiz’

Almanya’da oynadığı dönemde de açık sözlülüğü ile tanınan 31 yaşındaki forvet, yeni transfer olduğu Fenerbahçe’de gördüğü önemli eksikleri şöyle sıraladı: ”İki maçta 11 gol yedik. Defansif anlamda bir problem olduğu apaçık ortada. Hem bireysel anlamda hem takım olarak çok kötü savunma yapıyoruz. Pozisyon almada, defansta beraber hareket etmede sıkıntılar yaşıyoruz. Top sürülmeyecek yerde top sürüyoruz. Teknik direktörümüz gereken uyarıları yapıyor. Ancak daha iyi olmak zorundayız. Teknik direktör istediği kadar uyarı yapsın, eğer böyle hata yaparsan, bir şey yapamazsın. İyi ki daha iki haftamız var. Lig başlayana dek bu hataların üstesinden gelmeliyiz.”

‘Fenerbahçe’ye şampiyonluk yaşamak için transfer oldum’

Max Kruse, savunmaya yönelik bu eleştirilerine karşın, hücumda iyi performans gösterdiklerini belirtti. Alman futbolcu, “Defansa oranla hücumda daha iyi bir noktayız. Real Madrid’e 3 gol attık. Turnuvada iki maçta attığımız 4 golün yanında girdiğimiz gol pozisyonları da vardı. Ofansif açıdan iyi durumdayız” diye konuştu. Fenerbahçe’deki hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunun altını çizen Max Kruse, “Ligin başlamasına 2 hafta var. Özellikle savunmadaki eksikler giderilirse ciddi bir şansımız var. Ben şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve bunun için transfer oldum. Tüm çalışmalarımız bunun için” dedi.

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