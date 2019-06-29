Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Werder Bremen formasını uzun yıllardır terleten Max Kruse, yeni sezonda Sarı Lacivertli formayı terletecek. Peki, Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Max Kruse, transfer döneminin popüler isimleri arasında yer buldu. Futbol yaşantısını uzun yıllardır Almanya Ligi'nde sürdüren Max Kruse, ilk kez farklı bir ligde top koşturma şansını elde edecek. Peki, Max Kruse kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, oynadığı takımlar ve hakkında merak edilenler
MAX KRUSE KİMDİR?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.
2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;
2012: SC Freiburg
2013: Borussia Mönchengladbach
2015: Wolfsburg
2016: Werder Bremen
2019: Fenerbahçe
Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.
Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.
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