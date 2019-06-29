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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.06.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

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Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Werder Bremen formasını uzun yıllardır terleten Max Kruse, yeni sezonda Sarı Lacivertli formayı terletecek. Peki, Max Kruse kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Max Kruse, transfer döneminin popüler isimleri arasında yer buldu. Futbol yaşantısını uzun yıllardır Almanya Ligi'nde sürdüren Max Kruse, ilk kez farklı bir ligde top koşturma şansını elde edecek. Peki, Max Kruse kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, oynadığı takımlar ve hakkında merak edilenler

MAX KRUSE KİMDİR?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur. 

2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;

2012: SC Freiburg

2013: Borussia Mönchengladbach

2015: Wolfsburg

2016: Werder Bremen

2019: Fenerbahçe

Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.

Sol ayağına hakim  olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.

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