Max Kruse: ''İstiklal Marşı'nı 3-4 haftada öğrendim''
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı öğrenmesi ve söylemesi hakkında konuştu.
Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırlarken Alman futbolcusu Max Kruse, videoda İstiklal Marşı'nı söylemesi hakkında konuştu.
Kruse, ''İstiklal Marşı'nı milli arada Türkiye maçını izlerken duydum. 3-4 hafta içinde öğrendim. Öğrenmem zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değildir. Özellikle de Milli Marş ezberlenmesi zordur. Denedim ve başardım.'' sözlerini kullandı.
''BEN DE BU ÜLKENİN PARÇASIYIM''
Alman yıldız, ''Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Milli marşı okuma sebebim buydu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim.'' dedi.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde İstiklal Marşı'nı okumuş ve bu hareketiyle 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödülüne aday gösterilmişti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle