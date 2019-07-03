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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Max Kruse: İlk hedefim, formamıza 4. yıldızı kazandırmak

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Max Kruse: İlk hedefim, formamıza 4. yıldızı kazandırmak

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Max Kruse ilk hedefinin sarı lacivertli formaya 4. yıldızı kazandırmak olduğunu söyledi.

Sözlerine ilk izlenimlerini paylaşarak başlayan Max Kruse, kendisini harika hissettiğini ve Şükrü Saracoğlu’ndaki atmosferin kendisini heyecanlandırdığını şu şekilde ifade etti:

“Kendimi harika hissediyorum. İlk izlenimimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Stadı ilk defa gezdim ve burada olmak, bu harika atmosferi hissedebilmek inanılmazdı. Çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.”

Taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını da söyleyen Max Kruse, “Umarım ilk golümü çok erken atarım. Stadı gezdim fakat taraftarın doldurduğu stadı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Yıldız futbolcu, kazanacakları büyük başarılarda pay sahibi olma isteğini ise şu şekilde ifade etti: 
“Geçen seneden çok daha iyi bir sene olacağını ümit ediyorum. Böylesine harika bir kulüp, camia ve takım çok daha iyi yerlere gitmeyi ve çok daha büyük başarılar kazanmayı hak ediyor.”

‘10’ numaralı formanın kendisini gururlandırdığını ve bu formanın geçmişte çok önemli isimler tarafından temsil edildiğinin farkında olduğunu söyleyen Kruse, “Birçok efsanenin Fenerbahçe’de 10 numarayı taşıdığını biliyorum ve bunu taşımak bana da nasip oldu. Hem benim için hem de kulüp için 10 numara çok çok önemli. Umarım ki bu kulübün çok önemli parçası olurum ve büyük başarılara imza atarım” diye konuştu.

Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci’yi tanıdığını da ifade eden başarılı futbolcu, “Türkiye’den Tolgay Arslan’ı çok iyi tanıyorum. Hamburg’dan tanışıyoruz ve gelmeden önce onunla konuştum. Buranın harika bir şehir olduğunu ve inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Bir araya geleceğimiz için çok mutluyum. Ayrıca Tolga Ciğerci’yi de tanıyorum. Şimdilik bu iki isim dışında bizzat tanıdığım isim yok ama bu akşam bütün takımla bir araya geleceğim. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe’ye transfer haberinin yakın çevresi tarafından çok olumlu karşılandığını dile getiren Max Kruse, “Fenerbahçe’ye geleceğimi söylediğimde tepkiler çok olumluydu. Ayrıca arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe gerçekten beni çok istedi ve buranın ne kadar ünlü ve Avrupa çapında bilinen, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük kulüp olduğunu söylediler. Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kulübün YouTube kanalına dair de birkaç cümle söyleyen Alman futbolcu, “Fenerbahçe YouTube kanalındaki birkaç videoyu izleyebildim. Gerek Selahattin Bey gerekse de Damien Comolli bana birkaç video gösterdi ama yakın gelecekte daha çok video izleyebilirim. Kendi videomu da Instagram’dan izledim ve çok beğendim.” dedi.

Kruse son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkinse, “O videoyu menajerimle birlikte hazırladık. Fenerbahçe’de geçmiş dönemlerde forma giyen isimlere yer verdik. Aynı zamanda ben de yer aldım. Beğenilmesine çok sevindim” değerlendirmesinde bulundu.

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