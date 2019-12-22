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Futbol
22.12.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Max Kruse, golü Sadık Çiftpınar'a hediye etti!

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Max Kruse, golü Sadık Çiftpınar'a hediye etti!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk golü atan Max Kruse, sevincinde Sadık Çiftpınar'ın formasını tribüne gösterdi.

Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Max Kruse, attığı gol sonrasında Sadık Çiftpınar'ı unutmadı.

Kruse, Beşiktaş'a penaltıdan attığı gol sonrasında Sadık Çiftpınar'ın formasını tribünlere gösterdi ve golü sezonu kapatan takım arkadaşına armağan etti.

Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz günlerde ön çapraz bağındaki kopuk sebebiyle ameliyat edilmişti.

Max Kruse, golü Sadık Çiftpınara hediye etti

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