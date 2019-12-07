Max Kruse: ''Gol orucumu bozdum''

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada sarı lacivertli takımdaki ilk golünü atan Max Kruse, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Alman futbolcu, şöyle konuştu;

''Çok güzel bir galibiyet oldu, takımım için çok mutluyum. Çok uğraşıyordum ve sonunda gol orucumu bozdum. 4-5 şans yakaladım, en sonunda attım. 7 hafta boyunca oynayamadım. Daha fazla gol ve asist yapabilirdim. Şimdiye kadar 6 asistim var. Dahası da gelecek.''

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