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Futbol
07.12.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Max Kruse: ''Gol orucumu bozdum''

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Max Kruse: ''Gol orucumu bozdum''

Fenerbahçe formasıyla ilk lig golünü atan Max Kruse, mutluluğunu dile getirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada sarı lacivertli takımdaki ilk golünü atan Max Kruse, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Alman futbolcu, şöyle konuştu;

''Çok güzel bir galibiyet oldu, takımım için çok mutluyum. Çok uğraşıyordum ve sonunda gol orucumu bozdum. 4-5 şans yakaladım, en sonunda attım. 7 hafta boyunca oynayamadım. Daha fazla gol ve asist yapabilirdim. Şimdiye kadar 6 asistim var. Dahası da gelecek.''

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


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Max Kruse: Gol orucumu bozdum

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