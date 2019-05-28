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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Max Kruse Fenerbahçe yolunda! Transfer...

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Max Kruse Fenerbahçe yolunda! Transfer...
Foto:AP

Yeni sezona iyi transfer hamleleriyle girmeyi planlayan Fenerbahçe'ye iyi haber Almanya'dan geldi.

Werder Bremen'den ayrılma kararı olan Max Kruse Fenerbahçe yolunda. Transfer konusunda Alman yıldız ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, yeni sezona Kruse ile başlayabilir.

Son üç yılını Werder Bremen'de geçiren ve kulübünden ayrılma kararı alan Max Kruse'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi! Almanya'da yayın yapan Bild, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu!

Fenerbahçede transfer fırtınası
Fenerbahçe'de transfer fırtınası

Haberde bir süredir görüşmelerin sürdüğü dile getirilirken sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi.

Bild ayrıca Kruse için "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı. İstanbul'a taşınmayı düşünebilir" ifadelerine yer verdi.

2013 yılından bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse'nin adı daha önce Liverpool ve Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Bayern Münih'le anılmıştı.

Almanya'da Bayern Münih sezonu çifte kupa ile tamamladı...

RB Leipzig 0-3 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Almanya Kupası finalinde Leipzig’i 3-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmanın 29. dakikasında Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 önde geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Münih 78. dakikada Kingsley Coman ve 86. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bayern Münih böylelikle 19. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. Geçen hafta ligde şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı.
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Max Kruse Fenerbahçe yolunda Transfer...

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