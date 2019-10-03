Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMax Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday
GeriFutbol Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
03.10.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

TMOK Fair Play İcra Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi İstiklal Marşı'nı okuyan sarı-lacivertli takımın Alman futbolcusu Max Kruse'un davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse'u davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi.

Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi maçta, çok kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmesine rağmen İstiklal Marşı'nı okuyup dikkatleri üzerine çeken ve alkışlanan Kruse'un, TMOK Fair Play İcra Kurulu tarafından davranış dalında 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmesine karar verildiğini bildirdi.

Arıpınar, Dünya Fair Play Konseyi'nin 2020 yılının Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı toplantıda karar vereceğini, Türkiye Fair Play ödülünü kazananın ise 2020 Nisan ayında açıklanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyaya örnek olacak bir davranış olduğu için hem Kruse'u kutluyoruz hem de aday gösteriyoruz. Dileğimiz hem Türkiye hem dünya ödülünü almasıdır. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra röportajında Kruse 'Ben Türk halkına saygı göstermek için yaptım. Türkiye ve Türk takımında oynuyorum' dedi. Bugüne kadar böyle bir örnek yok, centilmenlik, efendilik örneği yok."

Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko Real Madrid THY Avrupa Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Paul Pogba, Türkiye'ye karşı yok!
Her şeyi değiştiren adam! Emre Belözoğlu...
Az Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?