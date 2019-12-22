Max Kruse: "Derbide gol attım, çok mutluyuz"

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Max Kruse, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BU TARZ MAÇLAR FARKLI"

Derbinin önemine vurgu yapan Kruse, "Bu tarz maçlar daha farklı olur. İnsanların her zaman galibiyet beklentisi olur. Biz de kazandık" dedi.

"GOL ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

Kruse sözlerini "Derbide gol attım, çok mutluyum ama en önemlisi takım olarak bu derbiyi kazandık" ifadeleriyle tamamladı.

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