Max Kruse 19.05'te alev aldı! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe, Alman forvet Max Kruse için önce 19.05'te alev paylaşımı yaptı. 43 dakika sonra da ismini açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Alman futbolcunun alacağı ücret de netleşti.
Fenerbahçe ilk bombasını dün patlattı. Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık prensip anlaşması yapıldığı açıklandı.
Fenerbahçe dün saat 19.05'te alev emojisiyle taraftarlarına bir transfer açıklayacağının sinyalini verdi. Bunun üzerine taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Bu saatlerde G.Saray ardı ardına açıklama yapınca taraftarların heyecanı iyice arttı. Hatta sinyalin 19.05'te verilmesi üzerine bu ismin Gomis olabileceği yorumları bile geldi.
31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var.
ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI
43 dakika sonra açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz Werder Bremen ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalanmıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak" dedi.
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Max Kruse kimdir?
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