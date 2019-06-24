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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Max Kruse, 1 Temmuz'da imza atıyor

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Max Kruse, 1 Temmuz'da imza atıyor

Fenerbahçe, Alman forvetle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ileri uca çok önemli bir ismi katmak üzere... Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde FB TV ekranlarından yayımlanan ‘Win-Win’ programında verdiği demeç sonrası sarı lacivertliler transfer çalışmalarında ciddi mesafe kat etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere başkan Koç, “10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Sarı lacivertli yönetim öncelikle Alman forvet Max Kruse ve Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için ciddi uğraş içindeydi. Bu oyunculardan Kruse’nin transferi büyük ölçüde tamamlandı ve imza aşamasına geldi.

Geçen sezon 36 maçta 12 gol, 13 asistle oynadı

WERDER Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak. Menajeriyle görüşmelere devam edilen tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro gibi bir rakama Fenerbahçe’ye geleceği öğrenildi. Avrupa’dan Kruse’ye önemli bir teklif gelmemesi de Fenerbahçe’nin elini güçlendiren bir etken. Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga’da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı. Dört sezondur Bremen’de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.

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