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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
24.03.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Mavs, Warriors'a 35 sayı fark attı! 2007'den bu yana bir ilk...

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Mavs, Warriors'a 35 sayı fark attı! 2007'den bu yana bir ilk...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Golden State Warriors'ı 126-91 yendi.

Play-off şansını kaybeden Dallas Mavericks, Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors'ı deplasmanda 126-91 mağlup etti.

All-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan son 2 yılın NBA şampiyonu Warriors, 2007'den bu yana seyircisi önündeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Mavericks'in 20 yaşındaki Sloven oyuncusu Luka Doncic 23 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performansıyla bu sezon adım attığı ligde 6. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Doncic, Magic Johnson'dan (7) sonra NBA tarihinde 21 yaşına basmadan en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 5 ribaunt, DeMarcus Cousins da 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 124-117
Washington Wizards-Miami Heat: 108-113
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 129-127
Chicago Bulls-Utah Jazz: 83-114
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 99-112
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 91-126
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 117-112
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 112-103

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Mavs, Warriorsa 35 sayı fark attı 2007den bu yana bir ilk...

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