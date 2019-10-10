Mauro Icardi'den Galatasaray itirafı: Savaşta gibilerdi
PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 galip geldikleri karşılaşmada galibiyet golünü attığı Galatasaray mücadelesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
PSG cephesinde İstanbul’da Galatasaray’la oynanan maçın yankıları sürüyor. PSG'nin golcüsü Mauro Icardi, Galatasaray maçıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Fransız devinin golcüsü Icardi, “Galatasaray ile oynadığımız maç hiç kolay değildi. Galatasaray’ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok, bir savaşta gibiydi. Maç boyunca bana sert müdahaleler oldu, ancak hakem ilgilenmedi” diye konuştu.
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