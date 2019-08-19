Maurizio Sarri'den kötü haber
İtalya Serie A takımların Juventus, Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin zatürre olduğunu ve sağlığını geri kazanana dek takımı yardımcılarının çalıştıracağını açıkladı.
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürre oldu.
Torino ekibi, deneyimli teknik adamın zatürre olduğunu açıklarken, tedavi süresince takımı yardımcı antrenörlerin çalıştıracağını belirtti.
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