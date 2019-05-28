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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Maurizio Sarri: "Şansımız 50'ye 50'i"

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Maurizio Sarri: "Şansımız 50'ye 50'i"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek Chelsea'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oyuncuları Cesar Azpilicueta ve David Luiz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Sarri, sadece karşılaşmayı düşündüklerini, zafer kazanmak istediklerini belirtti.

Bakü'ye beklenilenden az Chelsea taraftarı gelmesinin kendilerini biraz üzdüğünü aktaran Sarri, "Şansımız 50'ye 50'i. Kazanmak için çalışacağız. Bu hem bizim hem de taraftarlarımızın zaferi olacak." diye konuştu.

Oyuncularından N'Golo Kante'nin sakat olduğunu hatırlatan Sarri, onun olmamasının kendileri için sorun oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu görüşleri

Toplantıda bulunan Chelsea oyuncularından Cesar Azpilicueta, çok iyi bir takım olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.
Yarınki maça odaklandıklarını vurgulayan Azpilicueta, "Avrupa Ligi şampiyonluğunu önemsiyoruz. Her bir maça kazanmak için çıkıyoruz. Yarın bizim için büyük fırsat. Kazanırsak, çok önemli bir zafer olur. Kazanmak için çalışmalıyız ve zevk alacağımız bir oyun sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Chelsea oyuncusu David Luiz ise yarınki karşılaşmanın, sezonu çok iyi bitirmek için fırsat olduğunu aktardı. Her iki takımın da başarılı olduğunu söyleyen Luiz, tüm güçleriyle kazanmak için çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan Chelsea, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması yarın TSİ 22.00'de Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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