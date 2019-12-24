Maurizio Sarri için olay yorum! 'Futbolcular senden korkuyor...'

Spor Arena Dış Haber | Son 2 sezondur Chelsea kadrosunda bulunan ancak hiç süre almayan 3. kaleci Rob Green, eski teknik direktörü Maurizio Sarri hakkında açıklamalarda bulundu.

The Athletic'e konuşan Green, Merih Demiral'ın takımı Juventus'u çalıştıran Sarri için şöyle konuştu;

''Manchester City'e 6-0 yenildiğimiz maçın ardından Sarri'ye karşı içimde ne varsa döküldüm. Ona dedim ki senin B planın yok! Takımda futbolcular seninle böyle konuşamaz çünkü senden korkuyorlar. Onlar, benim söylediğimi söyleyemezler ama ben söyleyebilirim. Ne yapacaksın? Beni oynatmayacak mısın? Zaten oynamıyorum. Maçtan sonra diğer futbolcular yanıma gelip söylediklerim için teşekkür ettiler. Biz de bunları söylemek isterdik ama söyleyemeyiz demişlerdi...''

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