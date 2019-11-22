Mauricio Pochettino'dan Tottenham'a duygusal veda!
Tottenham'dan ayrılan teknik direktör Mauricio Pochettino, oyuncularına duygusal bir şekilde veda etti.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı finale çıkartan ancak bu sezon görevinden alınan Mauricio Pochettino, oyuncularına veda etti.
Arjantinli teknik adamın Tottenham'da yardımcı antrenörlüğünü yapan Jesus Perez, sosyal medya hesabından Pochettino'nun soyunma odasındaki taktik tahtasına yazdığı yazıyı paylaştı.
Tahtada Pochettino'nun oyuncularına ''Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız.'' sözleri kullanıldı.
Pochettino'nun bu duygusal vedası, sosyal medyada da en çok konuşulan haberlerden birisi oldu... Deneyimli teknik adamın yerine Tottenham'da teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getirilmişti.
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