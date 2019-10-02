Mauricio Pochettino: ''Vurdukları gol oldu...''
Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Bayern Münih'e 7-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en flaş sonuçlarından birine imza atarak Tottenham'ı 7-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise tarihi skor hakkında konuştu.
Arjantinli teknik adam, ''Futbolda böyle şeyler olabilir. Her şutları gol oldu. Hayal kırıklığına uğradık ve çok üzgünüz ama güçlü kalmalıyız. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Bayern Münih'in kalemize attığı her şut gol oldu. Bunu kabul etmek çok zor ama durum böyle. Böyle şeyler başınıza gelebilir. Kafamıza çok takmadan devam etmeliyiz.'' diye konuştu.
''RUHSAL DURUMLARI PEK İYİ DEĞİL''
Takımdaki moral bozukluğu hakkında da konuşan Pochettino, ''Oyuncuların ruhsal durumları pek iyi değil. Bir daha böyle bir skor almamak için sakin kalmayı öğrenmeliyiz. Kimseye bağırarak sorunu çözemeyiz.'' dedi.
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