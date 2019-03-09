Mauricio Isla'dan öz eleştiri! "Utanç..."
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Mauricio Isla, değerlendirmelerde bulundu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Isla, "Kendi sahamızda da, deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz. Hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor maç içinde. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama böyle hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bizim için gerçekten utanç. Maçların başını böyle oynuyor olmamız ve böyle goller yemek bizim için başka utanç kaynağı." açıklamasını yaptı.
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