Matthijs de Ligt: Ronaldo ağlayarak gitti
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus’u elemeyi başaran Ajax’ın yıldızlarından stoper Matthijs de Ligt, karşılaşmanın ardından 1 hafta geçmesine rağmen bir itirafta bulundu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldıktan sonra rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibini 2-1 yenen Ajax adını yarı finale yazdırmıştı.
Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcusu De Ligt Juventus maçının ardından Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Yıldız futbolcu maçın ardından Ronaldo ile forma değiştirmek istediğini belirtirken, "Ronaldo ağlayarak soyunma odasına gidiyordu. Onu bir daha görmedim. Biz de zaferi kutlamaya devam ettik” ifadelerini kullandı.
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