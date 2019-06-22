Matthijs De Ligt kararını verdi! Transfer...
Dünya devlerini peşinden koşturan Ajax'ın 20'lik kaptanı Matthijs De Ligt, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer olmaya karar verdi.
Sky Sports İtalia'nın haberine göre Juventus, sözleşme teklifini Hollandalı futbolcunun talepleri doğrultusunda iyileştirirse transfer gerçekleşecek.
Barcelona ve Paris Saint Germain kulüplerinin de peşine düştüğü De Ligt, Cristiano Ronaldo'nun çağrısına uyarak Juventus'u seçti. Portekizli yıldızın, milli takımda karşılaştığı genç oyuncuya "Juventus'a gel" dediği ifade edilmişti.
Juventus ile Ajax'ın transfer için resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Transferin 60 ila 70 milyon Euro arasında bir bonservis bedeliyle biteceği tahmin ediliyor.
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