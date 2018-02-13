Mats Hummels'den Beşiktaş'a küçümseme!
Bayern Münih'in yıldız stoperi Mats Hummels'den sosyal medyada Beşiktaş'ı küçümseyen bir tweet geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde 20 şubat tarihinde çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'te savunma oyuncularından Mats Hummels'den temsilcimizi küçümseyen bir tweet geldi.
Türklerden tepki mesajları yağdı
Hummels, Twitter'dan Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmesini küçümseyerek, "Benim için büyük bir galibiyet olmayacak" mesajını yazdı. Türk taraftarlar ise 29 yaşındaki Alman savunmacının bu mesajının altına yüzlerce tepki tweet'leri gönderdiler.
Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesinde ilk maç 20 şubatta Allianz Arena'da, ikinci maç ise 14 martta Vodafone Park'ta oynanacak. 2 sezon önce 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Alman yıldız, bu sezon çıktığı toplam 24 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)
Bayern Münih 2-1 Schalke 04 (ÖZET)
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