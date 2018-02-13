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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Mats Hummels'den Beşiktaş'a küçümseme!
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Futbol
13.02.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Mats Hummels'den Beşiktaş'a küçümseme!

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Bayern Münih'in yıldız stoperi Mats Hummels'den sosyal medyada Beşiktaş'ı küçümseyen bir tweet geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 20 şubat tarihinde çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'te savunma oyuncularından Mats Hummels'den temsilcimizi küçümseyen bir tweet geldi.

 Türklerden tepki mesajları yağdı

Hummels, Twitter'dan Beşiktaş-Bayern Münih eşleşmesini küçümseyerek, "Benim için büyük bir galibiyet olmayacak" mesajını yazdı. Türk taraftarlar ise 29 yaşındaki Alman savunmacının bu mesajının altına yüzlerce tepki tweet'leri gönderdiler.

Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesinde ilk maç 20 şubatta Allianz Arena'da, ikinci maç ise 14 martta Vodafone Park'ta oynanacak. 2 sezon önce 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan Bayern'e transfer olan Alman yıldız, bu sezon çıktığı toplam 24 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

Mats Hummelsden Beşiktaşa küçümseme

 

Bayern Münih 2-1 Schalke 04 (ÖZET)

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