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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Mathieu Valbuena'dan Galatasaray sözleri

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Mathieu Valbuena'dan Galatasaray sözleri

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Valbuena, karşılaşmanın ardından FB TV'ye yaptığı açıklamada, Ankara'da kazanmak istediklerini belirterek, "Bizim için üzücü bir skor oldu." dedi.

Maçın sonlarında istedikleri baskıyı kurduklarını ancak ikinci golü bulamadıklarını aktaran Fransız oyuncu, "İkinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Bu şekilde evimize gitmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 28. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maça da değinen Valbuena, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçı var. Çok önemli bir maç. O maça hazırlanacağız. Derbinin önemini hepimiz biliyoruz. Kendi sahamızda uzun zamandır yenilmezlik serimiz var. Bu yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde 1 hafta var. Bir şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bir prestij karşılaşması aynı zamanda. Prestij maçında iyi bir skor ve güzel bir galibiyet almak istiyoruz."

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