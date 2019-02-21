Mathieu Valbuena derbiye saklandı
Hafif sakatlığı bulunan Fransız yıldız Rusya'da yok.
Zenit’i bugün eleyip UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlamak isteyen F.Bahçe’de zorlu maç öncesi en önemli eksiklik Mathieu Valbuena olacak. Hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Fransız futbolcu, bu gece forma giyemeyecek. Bekleneni veremediği için TFF listesine alınmayan Benzia da forma giyme şansı olsa da Rusya’ya götürülmedi. Isla ise cezası nedeniyle bugün oynayamayacak.
Ersun Yanal, UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Dirar’dan da bugün faydalanamayacak. Ayrıca TFF listesinde de olmayan Kameni ile sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde yok. Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor. Bugün santrforda Ayew’in olması bekleniyor.
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