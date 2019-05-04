Mathieu Valbuena açıkladı! "Kulüple iyi bir anlaşma yaptık"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Valbuena, açıklamalarda bulundu.
Fransız yıldızın maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:
"Valbuena olur, Valbuena olmaz bu önemli değil, bizim için en önemlisi takımdır. Kişiler her zaman ikinci plandadır. Skor anlamında geriye düşsek bile iyi bir performans sergiledik ve geri döndük. Kulüple konuştuk ve sözleşme konusunu çözdük. Hem Fenerbahçe için hem de benim için iyi bir anlaşma yaptık. Benim de sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Önümüzdeki sezon neler olacağını göreceğiz."
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