Mateo Kovacic kimdir? Kovacic hangi takımda oynuyor?
Mateo Kovacic kimdir sorusu birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başlandı. 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kovacic'in hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Mateo Kovacic kimdir? Kovacic hangi takımda oynuyor?
Mateo Kovacic, 6 Mayıs 1994, Linz, Avusturya doğumlu, La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Hırvat milli futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapmaktadır. Ayrıca Hırvatistan milli futbol takımı oyuncusudur.
Kovacic, futbol kariyerine ilk olarak 6 yaşında doğduğu kentin takımı olan LASK Linz takımında başladı. 2007 yılına kadar takımın bütün alt kategorilerinde forma giydi. Sezonun sonunda Dinamo Zagreb’in alt yapısına geçiş yaptı.
Profesyonel futbol kariyerine doğduğu ülke takımı olan Ebelsberg'in alt yapısında başlayan oyuncu 2013 yılında İtalya'nın İnter takımına 11 milyon avro karşılığında transfer olmuştur. 2 yıl İnter forması giyen oyuncu 2015 yılında 31 milyon avro karşılığında Real Madrid'e transfer olmayı başarmıştır.
2015 - 2016 sezonunda Real Madrid forması ile çıktığı 29 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterebilmiştir.
Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak öngörülen oyuncunun Real Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Kovacic'in kariyeri boyunda 2 adet Hırvatistan şampiyonluğu bulunmaktadır.
Oyuncu ayrıca Hırvatistan Milli takım formasıda giymektedir. Milli forma altında çıktığı 24 resmi maçta 1 gol atmayı başarmıştır.
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