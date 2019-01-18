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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Kaynak: AA / Foto: AFP
18.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Masha, son şampiyon Wozniacki'yi eledi!

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Masha, son şampiyon Wozniacki'yi eledi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili'yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.

SHARAPOVA, SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

ABD'li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic'i 7-6'lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD'li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. 

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