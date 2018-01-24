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Mascherano, Hebei Fortune transfer oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'yu kadrosuna kattı.

AA
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Barcelona'dan yapılan açıklamada, Mascherano'nun bonservis bedeli konusunda Hebei Fortune ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli oyuncunun futbol hayatına Çin'de devam edeceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona formasını 7,5 sezon boyunca giyen 33 yaşındaki Mascherano için Hebei Fortune 5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Mascherano, Barcelona formasıyla 334 maçta forma giyerken, 18 kupa kazanmıştı. Hebei Fortune'ın kadrosunda, Fildişi Sahilli Gervinho ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi de yer alıyor.

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