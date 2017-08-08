Masa Tenisi'nde madalyaları topladık

Tek Erkeklerde Talha Yiğenler birinciliği elde ederken, İbrahim Gündüz ikinci, Tugay Yılmaz üçüncü oldu. Tek Bayanlarda Özge Yılmaz ilk sırayı alırken, Ece Haraç ikinci, Betül Nur Kahraman ve Aybüke Öner ise üçüncülüğü elde etti.
Çift Erkeklerde İbrahim Gündüz/Talha Yiğenler çifti birinci, Ziver Gündüz/Tugay Yılmaz ikilisi üçüncü, Çift Bayanlarda Özge Yılmaz/Ece Haraç çifti birinci, Betül Nur Kahraman/Aybüke Öner ikilisi ikinci sırayı aldı. Karışık çiftlerde ise İbrahim Gündüz /Özge Yılmaz çifti ilk sırayı elde ederken, Talha/Aybüke Öner ikilisi ikinci, Ziver Gündüz/Betül Nur Kahraman ikilisi üçüncü oldu.
Karadağ'da tarihi bir başarıya ulaştıklarını söyleyen Milli takım antrenörü Bayram Ali Yıldız ''Sporcularımız son derece planlı bir hazırlık döneminin ardından katıldıkları Balkan Şampiyonasında 14 madalya kazandılar. 15.kez düzenlenen Şampiyonada ilk kez Sırbistan ve Romanya'nın önünde tarihinde hem takımlarda, hem de ferdilerde Balkan Şampiyonluğuna ulaştık'' dedi.